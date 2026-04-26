Kahramanmaraş’ta okul katliamında ölen Yusuf Tarık Gül’ün cenazesiyle ilgili iddialar için Milletvekili İrfan Karatutlu “Hepsi yalan. İletişimdeydik, ailesi istemedi” dedi.

Esma Altın / ANKARA - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden bir öğrencinin cenazesine bakanların katılmadığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Muhalefetin gündeme taşıdığı “KHK’lı baba sebebiyle cenazeye gidilmedi” iddiasını yalanlayan Karatutlu, sürecin tamamen farklı şekilde geliştiğini söyledi.

İrfan Karatutlu

"OLAYI KÖPÜRTEN MUHALEFET VE HEPSİ YALAN"

Konuya ilişkin gazetemize özel açıklamalarda bulunan Karatutlu, söz konusu öğrencinin ilk etapta yaralı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, bu sebeple ilk açıklanan vefat listesinde isminin yer almadığını ifade etti. Öğrencinin ilerleyen saatlerde hayatını kaybettiğini ve güncellenen listeye eklendiğini vurgulayan Karatutlu, “Doktor olduğum için il sağlık müdürlüğünden saatlik takip ettim. Söz konusu çocuğumuz akşam saat 8’de yaralı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak akşam saat 12’de vefat haberi geliyor. Bu sebeple listeye sonradan ekleniyor, Herhangi bir kasıt söz konusu değil. Zaten aileden herhangi bir açıklama gelmedi. Olayı köpürten muhalefet ve hepsi yalan. Böyle bir kötülük yapma düşüncesini hiçbir zaman kabul etmiyoruz” dedi.



Bir dönem Kahramanmaraş’ta il başkanlığı yaptığını hatırlatan Karatutlu, çocuk vefat etmeden önce de KHK’lı baba ile iletişim halinde olduğunu dile getirdi.

“BAKAN BLOKAJI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakanların özellikle ailenin cenazesine katılmadığı yönündeki iddialara açıklık getiren Karatutlu, “Muhalefetin anlattığı gibi bir bakan blokajı yoktur. Söz konusu ailenin ‘Ankara'dan gelecek bürokratlar gelmese iyi olur’ demesi üzerine Kahramanmaraşlı milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, il başkanı gittik. Tepki olsa Maraş milletvekiline, il başkanına, büyükşehir belediye başkanına da olur. Onların olduğu yere bakanı niye göndermeyelim? Öyle bir şey yok” dedi.

“AİLELERE HASSASİYETLE YAKLAŞIK”

Cenaze organizasyonlarına ilişkin de bilgi veren Karatutlu, milletvekilleri ve bakanlar arasında koordinasyon sağlandığını, her cenazeye ayrı ayrı görevlendirmeler yapıldığını aktardı. Bu kapsamda kendisinin de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte olayda hayatını kaybeden öğretmenin cenazesine katıldığını söyledi. Karatutlu, “Bu çocukların hepsini aynı mezarlıkta yanda yan yana gömelim mi, diye ailelerden tek tek görüş aldık. 4 tanesi bu işe onay verdi. 5 tanesi kendi mezarlıklarına gömülmek istediğini söyledi. Tamamen iyi niyetle ve hassasiyetle yaklaştık” diye konuştu.

“KEŞKE ÇOCUK ÜZERİNDEN İSTİSMAR ETMESELERDİ”

“Bunun hassasiyetini 6 milletvekili ve Maraşlı bürokratlar olarak sonuna kadar savunduk” diyen Karatutlu, “Hala da anlaşılamamanın ve kötü niyetli arkadaşlarımızın bu tür şeylerini yaşıyoruz. Ama çocuk üzerinden keşke istismar etmeselerdi. Yani bunlar çocuk” diyerek muhalefete tepki gösterdi.

