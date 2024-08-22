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Kıbrıs şehidinin acı haberi Malatya'daki baba ocağına ulaştı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kıbrıs şehidinin acı haberi Malatya&#039;daki baba ocağına ulaştı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askeri aracın otomobil ile çarpışması sonucu 1 asker şehit olmuş, 11 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, acı haberi memleketi Malatya'daki babaocağına ulaştı. Şehit askerin 20 gün önce birliğine katıldığı ve evinin tek erkek oğlu olduğu öğrenildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, acı haberi memleketi Malatya'daki babaocağına ulaştı.

ŞEHİT ATEŞİ MALATYA'YA DÜŞTÜ

KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit olurken 11 Mehmetçik ise yaralandı. Şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi ise Malatya'da oturan ailesine verildi. Askeri yetkililerin Beydağı Mahallesi TOKİ yolunda bulunan Ayışığı evlerinde oturan aileye acı haberi ulaştırması ile aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Apartmana itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

20 GÜN ÖNCE ASKER OLDU, EVİN TEK ERKEK OĞLU

20 gün önce vatani görevini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan şehit Uğurcan Işık'ın evin tek erkek çocuğu ve 2 kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Baba Abdullah ile anne Muazzez Işık'ın acı haberle büyük üzüntü yaşarken, haberi duyan yakınları da şehidin evine koştu.

Şehit Uğurcan Işık'ın cenazesinin yapılacak işlemlerinin ardından Malatya'ya getirilerek Malatya Şehitliği'nde düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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