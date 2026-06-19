CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı sonrası kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin tedbir kararına yaptıkları itirazları değerlendirmek için dün olağanüstü toplanan Yüksek Disiplin Kurulundan (YDK) karar çıktı.

Mahir Polat başkanlığında toplanan YDK, Gökhan Günaydın’ın itirazını kabul ederek tedbiri kaldırdı. Diğer sekiz vekilin itirazı ise oy çokluğuyla reddedildi. Kurmaylar, Günaydın’ın itirazının oy birliğiyle kabul edildiğini, diğer itirazların ise üçe karşı 10 oyla reddedildiğini açıkladı.

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BUTLANLA İLGİSİ YOK

Kurmaylar, Günaydın’ın tedbirinin kaldırılmasıyla ilgili “Gökhan Bey’in evrakları incelendiğinde kendisinin dosyasının bu dönemle ilgili olmadığı görüldü. Mutlak butlan davasında olduğu için tedbirli gelmişti ama sunduğu avunmasında kendisinin davayla alakası olmadığı anlaşıldı” dedi. Ali Mahir Başarır ile birlikte grup başkanvekilliği görevi düşürülen Günaydın’ın görevine de geri dönmesi bekleniyor.

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SAVUNMA İÇİN 15 GÜN

Günaydın ve diğer sekiz milletvekili hakkındaki disiplin sürecinin devam ettiğini belirtildi. Öte yandan YDK, milletvekillerinin savunma yapması için 15 günlük süreyi de başlattı. Vekiller, 15 gün içinde yazılı şekilde savunmalarını verebilecek. Sözlü bir şekilde savunma yapmak isteyenler ise 13 Temmuz’da yapılacak YDK toplantısına gelecek.

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