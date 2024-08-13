Kılıçdaroğlu’ndan dönüş sinyali: “Gel derlerse gelirim”

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Genel başkanlığa aday olacak mısınız?” sorusunu cevapladı: Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, onlar bu görevi verirse, ben ne yapacağım?"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor.

Bir TV yayınında “Genel başkanlığa aday olacak mısınız?” sorusu ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, “Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, onlar görev verirse, o zaman düşünürüm. Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP’de çok kolay bir olay değildir. ‘Genel başkan ol’, ‘Genel başkan olacaksın’, ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım, gerçekten bıktım. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir” cevabını verdi.