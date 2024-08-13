Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kılıçdaroğlu’ndan dönüş sinyali: “Gel derlerse gelirim”

Kılıçdaroğlu’ndan dönüş sinyali: “Gel derlerse gelirim”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’ndan dönüş sinyali: “Gel derlerse gelirim”

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Genel başkanlığa aday olacak mısınız?” sorusunu cevapladı: Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, onlar bu görevi verirse, ben ne yapacağım?"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor.

Bir TV yayınında “Genel başkanlığa aday olacak mısınız?” sorusu ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, “Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, onlar görev verirse, o zaman düşünürüm. Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP’de çok kolay bir olay değildir. ‘Genel başkan ol’, ‘Genel başkan olacaksın’, ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım, gerçekten bıktım. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir” cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Her 3 kişiden birinin problemi uykusuzluk genetikmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhtar bile olamayacaktı... Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor - GündemSiyasi rekor dolu 23 yılBarış masası Ankara’da kuruldu! Etiyopya ve Somali gerilimine Türkiye freni - GündemEtiyopya ve Somali gerilimine Türkiye freniVatandaş: 'Geçim', teşkilat: 'Değişim' diyor! Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi! - GündemErdoğan istedi, AK Partili vekiller sahaya indi!DEM’li vekilden küstah suçlama! TSK’ya kimyasal silah iftirası attılar - GündemTSK’ya kimyasal silah iftirası attılarCami avlusunda dehşet saçan balta ve bıçaklı saldırgan katliamın manifestosunu yazmış - GündemCami avlusundaki dehşetin manifestosunu yazmış!Oynadığı oyunun etkisindeki genç cami avlusunda balta ve bıçakla dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var - GündemCami avlusunda önüne gelene baltayla saldırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...