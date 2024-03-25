Kimse onları ayıramadı, sopa ve yumruklar havada uçuştu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mart 2024 11:12 - Güncelleme: 25 Mart 2024 11:33 - Güncelleme:

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Bursa'da, 2 aile arasında neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.