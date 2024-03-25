Kimse onları ayıramadı, sopa ve yumruklar havada uçuştu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da, 2 aile arasında neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayrete düşüren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı.
SOPA VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışma bir süre sonra sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti.
O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı