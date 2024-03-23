Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Bursa'da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü

Bursa'da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki vahşette, 6 yavru kedi başı kesilerek katledildi, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Ekipler vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. 

Türkiye'nin gündemine oturan Eros'un darp edilerek öldürülmesi vahşetinin neden olduğu etki geçmeden bu kez Bursa'da kan donduran bir hayvan cinayeti yaşandı. 

İnegöl ilçesinde bir sitede meydana gelen olayda, sokak kedisi kısa süre önce bir sitenin apartman girişinde 6 adet yavru dünyaya getirdi. Yavruları fark eden apartman sakinleri, kullanılmayan bebek arabasını kedilere yuva yaptılar.

Bursa'da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü - 1. Resim

APARTMANDA VAHŞET

Dün sabah saatlerinde ise apartmanda vahşet yaşandı. Dairesinden çıkan vatandaşlar, apartman girişi ve üst katlarda 6 yavrunun boynu kesilerek öldürüldüğünü, anne kedinin ise kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce şok oldu.

Bursa'da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü - 2. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay Valiliği'nden Lütfü Savaş'a saldırıya ilişkin açıklama: Akli dengesi bozuk - GündemHatay Valiliği'nden Lütfü Savaş'a saldırıya ilişkin açıklamaDereyi geçmek isterken akıntıya kapıldılar! Üç kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor - GündemŞanlıurfa'da feci olay! 4 kişi akıntıya kapıldıCHP Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş'a saldırı - GündemHatay'da Lütfü Savaş'a saldırıMaden ocağı kaçak diye işçiyi yakarak öldürmüşlerdi: Sanıklar hakkında müebbet talebi - GündemMaden ocağı kaçak diye işçiyi yakarak öldürdülerGökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor - GündemGökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyorDükkanındaki gizli bölmede çocukları istismar etmişti: Sapık sucu, suçunu itiraf etti - GündemSapık sucudan 'korkunç' itiraf!Bilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralarda - GündemBilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralardaİstanbul merkezli 10 ilde 'Siber-29' operasyonu! 13 şüpheli yakalandı - GündemKişisel verileri para karşılığı satıyorlardıCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldı - GündemCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldıNazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölüyle ilgili yeni gelişme! Can Paksoy'a 3. beraat - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada 3. beraat!
Sonraki Haber Yükleniyor...