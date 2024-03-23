Bursa'da kan donduran olay: 6 yavru kedi başı kesilerek öldürüldü

Bursa'daki vahşette, 6 yavru kedi başı kesilerek katledildi, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Ekipler vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Türkiye'nin gündemine oturan Eros'un darp edilerek öldürülmesi vahşetinin neden olduğu etki geçmeden bu kez Bursa'da kan donduran bir hayvan cinayeti yaşandı.

İnegöl ilçesinde bir sitede meydana gelen olayda, sokak kedisi kısa süre önce bir sitenin apartman girişinde 6 adet yavru dünyaya getirdi. Yavruları fark eden apartman sakinleri, kullanılmayan bebek arabasını kedilere yuva yaptılar.

APARTMANDA VAHŞET

Dün sabah saatlerinde ise apartmanda vahşet yaşandı. Dairesinden çıkan vatandaşlar, apartman girişi ve üst katlarda 6 yavrunun boynu kesilerek öldürüldüğünü, anne kedinin ise kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce şok oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.