Kira kavgası kanlı bitti! Eniştesini vurarak öldürdü

22 Ocak 2024 00:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 00:43

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kira tartışmasında kan döküldü. İddiaya göre, S.C. isimli şahıs ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurdu ve kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.