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    Kira kavgası kanlı bitti! Eniştesini vurarak öldürdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Gaziantep'te bir şahıs, kira anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Kaçan kayınbiraderi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Kira kavgası kanlı bitti! Eniştesini vurarak öldürdü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kira tartışmasında kan döküldü. İddiaya göre, S.C. isimli şahıs ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurdu ve kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KiraGaziantep
    Haberler > Gündem > Kira kavgası kanlı bitti! Eniştesini vurarak öldürdü
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