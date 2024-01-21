Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti

21 Ocak 2024 01:52 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 02:00

Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki B.İ., 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI

Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ. ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını, bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, bugün yeniden babasıyla tartışınca da cinayeti işlediğini söyledi.