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    Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'de öz babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan genç, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. Öz babasını sırtından bıçaklayan genç, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki B.İ., 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi.

    İhbar üzerine eve gelen ekipler, sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI

    Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

    Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

    Öte yandan sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ. ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını, bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, bugün yeniden babasıyla tartışınca da cinayeti işlediğini söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirCinayet
    Haberler > Gündem > Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti
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