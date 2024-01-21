Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti
İzmir'de öz babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan genç, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. Öz babasını sırtından bıçaklayan genç, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki B.İ., 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI
Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ. ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını, bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, bugün yeniden babasıyla tartışınca da cinayeti işlediğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı