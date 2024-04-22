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Kiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da Ahmet K., husumetli olduğu dükkan sahibi Aykut Y.'yi silahla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tarafların aileleri ise kavga etti. Polis olaya müdahale etti.

Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

DÜKKAN SAHİBİNİ SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, Ahmet K., belindeki tabancayla Aykut Y.’nin bacağına arka arkaya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Aykut Y. için çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, Ahmet K.’yi ise olay yerine yakın olan gece kartalları yakaladı.

Kiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdi - 1. Resim

AİLELER KAVGAYA TUTUŞTU

Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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