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    Kiralık dairesine kaçak giren şahsa tuvaletini temizlettirdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Eskişehir’de 2 aydır boş bulunan dairesine müşterisine göstermek için giden ev sahibi Ramazan Çoşar ilginç bir manzarayla karşılaştı. Coşar, evinde tanımadığı birinin kalorifere yaslanıp sigara içtiğini gördü, hemen ekiplere haber verdi. Ev sahibi, market soyguncusu olduğu öğrenilen şahsa tuvaletini kirlettiği için temizlik de yaptırdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir’de boş olan apart dairesine müşteriyle birlikte giden Ramazan Coşar, evde tanımadığı birinin konakladığını gördü. Dairenin işletmecisi, kaçak kalan şahsa evini temizletti, durumu polise ihbar etti.

    Eskişehir’de apart işletmecisi olan 52 yaşındaki Ramazan Coşar’ın, Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi’nde bulunan ve 2 buçuk aydır camında kiralık ilanı bulunan dairesine müşteri çıktı. Daireyi kiralamak isteyen vatandaşla birlikte zemin kattaki dairenin kapısını açan Coşar, ilginç manzarayla karşılaştı.

    Uzun süredir boş olan evinin parkeleri üzerinde tanımadığı bir kişinin yattığını gören Coşar, şaşkınlığını atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kiralık dairesine kaçak giren şahsa tuvaletini temizlettirdi

    MARKET SOYGUNU ÇIKTI

    Ekipler gelene kadar odanın kapısını kapatan dairenin işletmecisi, şahsın kaçmasını da böylelikle önledi. Adrese gelen polis ekipleri, şahsın 30 yaşlarında, isminin ise A.Ç. olduğunu belirlerken, yapılan sorguda Kırıkkale’de bir market soygununa karıştığı tespit edildi.

    Kiralık dairesine kaçak giren şahsa tuvaletini temizlettirdi

    EVİNİ TEMİZLETTİ

    Evini kontrol eden Coşar, merkezi ısıtmalı olan sıcak dairenin tuvaletinin ise kirli olduğunu gördü. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri, A.Ç.’ye temizlettirdi.

     “KALORİFERİN DİBİNDE SİGARASINI İÇİYOR”

    Yaşadığı olayı anlatan dairenin işletmecisi Ramazan Coşar, “Burası, iki buçuk aydır falan boşta. Biz iki buçuk aydır kirasını ödüyoruz. Müşteriye göstermeye geldiğimizde burada bir şahıs, montunu sermiş, kaloriferin dibinde sigarasını içiyor, yiyecek koymuş yanına biraz. Bir iki gündür burada ikamet ettiği de belli. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. Biz de şikayetçi olmadık” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirKiralık DaireKaçak
    Haberler > Gündem > Kiralık dairesine kaçak giren şahsa tuvaletini temizlettirdi
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