Yasa dışı bahis soruşturmasının firari şüphelisi olan kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı. Şüpheli hakkında, Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlanarak iade talepnamesi düzenlendiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığının başsavcılığa bildirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Açıklamada, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlandığı ve iade talepnamesi düzenlendiği belirtilerek, iade sürecinin takibinin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Mal varlıklarına el konuldu

SORUŞTURMA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlenmişti.

Şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası