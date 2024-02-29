Kırmızı Kitap güncelleniyor! İç ve dış tehditler ile alınacak tedbirler yenileniyor

Erdoğan, 2019 yılında D. Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyindeki tehditlerin eklendiği ‘Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin günümüzün şartlarına göre güncellenmesi talimatını verdi.

Devletin “gizli anayasası” olarak nitelendirilen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği sebebiyle kamuoyunda, “Kırmızı Kitap” olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Konunun, nisan ayının başında toplanması planlanan MGK’ya gelmesi bekleniyor.

Kırmızı Kitap, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacıyla MGK’nın belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan belge, son olarak 2019’da ele alınmıştı.

Kırmızı Kitap daha önce 1973, 1992, 1998, 2005, 2010, 2015 yıllarında da yenilenmişti.