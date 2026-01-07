Emniyet ekipleri uyuşturucu operasyonlarına tüm hızıyla devam ederken Kırşehir’de yürütülen bir operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları sürerken, bir operasyon da Kırşehir’de gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyonda, kent merkezinde farklı caddelerde şüpheliler durduruldu, araçları incelendi.

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

57,41 GRAM UYUŞTURUCU MADDE

H.K., S.Ç., M.Ö., D.Ç., S.B. ve A.Ç.’nin üst ve ikamet aramalarında toplam 57,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aynı zamanda Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ise 4 gram uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında İ.Ö., E.İ.Ö., R.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

