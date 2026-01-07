Kız isteme merasimlerinde alışılmış sorular yerini tartışmalı taleplere bırakıyor. “İyi bir işin var mı?” ve "Kızımı mutlu eder misin" gibi soruların yanına artık “uyuşturucu testi isteği” de ekleniyor. Yeni trend, aileleri ve damat adaylarını ikiye böldü.

Kız isteme merasimleri, yıllardır değişmeyen geleneksel sorularla bilinirken son dönemde dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Eskiden “Geçimini sağlayabilecek misin?” ve “Kızımı mutlu eder misin?” gibi soruların yöneltildiği bu özel günde, artık bazı aileler damat adaylarından yasaklı madde kullanmadıklarını kanıtlayan test sonuçları talep ediyor.

KİMİSİ HAKLI BULDU, KİMİSİ REST ÇEKTİ

Giderek yaygınlaştığı iddia edilen bu uygulama, toplumda farklı tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar, “İki oğlum, iki kızım var. Ben olsam ben de isterim” sözleriyle ailelerin bu talebini doğal karşılarken, bazıları ise bunun büyük bir güvensizlik göstergesi olduğunu savunuyor. Test istenmesini kabul edilemez bulan aile büyükleri, “Böyle bir şart koşulursa o evliliğe baştan karşı çıkarım” görüşünü dile getiriyor.

Vatandaşların bir kısmı ise damat adayında aranan temel özelliklerin değişmediğini düşünüyor. “Damatta üç kriter var: Akıllı olacak, çalışkan olacak, temiz olacak” diyen bir vatandaş, akıllı bir insanın zaten bu tür alışkanlıklara yönelmeyeceğini savunarak test taleplerini gereksiz bulduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Kız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı

KIZLAR 'BABAM BANA GÜVENİR' DİYOR

Genç kızların önemli bir bölümü ise ailelerinin kendilerine güvendiğini söylüyor. “Babam bana güvenir” diyen gençler, kız isteme sırasında böyle bir talebin gündeme gelmeyeceğini düşünüyor.

DAMAT ADAYLARI İKİYE AYRILDI

Damat adayları cephesinde ise görüşler ikiye ayrılmış durumda. Kimi adaylar böyle bir isteğin kendilerini rencide edeceğini ve ilişkiye zarar vereceğini savunurken, kimi adaylar ise kız babalarının hassasiyetini anlayışla karşılıyor. Bu gruptaki damat adayları, “Bu, babaların en doğal hakkı” diyerek test talebini normal karşıladıklarını ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası