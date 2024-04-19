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Kızılcık Şerbeti 59. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti 59. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ara verilen dizinin yeni bölümünde, karakterler arasındaki ilişkilerde yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Her Cuma akşamı yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin 59. bölümü izleyicileri heyecanlandırıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merak konusu. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Yeni bölüm ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm bu akşam 20.00’da yayınlanacak - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

"Kızılcık Şerbeti"nin merakla beklenen yeni bölümü, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 59. bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle birçok dizi yeni bölüm yayınlamazken, "Kızılcık Şerbeti"nin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA?

Önceki bölümde Görkem'in ani değişimi dikkat çekmiş, Pembe ise bu duruma nasıl tepki vereceğini bilememişti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, dizinin saat 20.00'da bu akşamki yayınıyla ekran başına geçip, merakla yeni gelişmeleri takip edecekler.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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