KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye tepki! "Rum tarafına teslim oldular"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye yönelik sert açıklamalar geldi. Tatar, Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki göstererek "AB, Rum tarafına teslim oldu" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tatar'ın AB'nin tarafsızlık ilkesinden şaşarak Rum tarafına destek çıktığına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

KENDİ KRİTERLERİNİ İHLAL ETTİ

AB'nin 20 yıl önce kendi kriterlerini ihlal ederek Rumları üye olarak kabul ettiğini belirten Tatar, şunları vurguladı:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin 5 Ocak 2024 itibariyle altı ayı aşmayacak bir süre için atamış olduğu kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın tek görevi, yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmaktır. Cuellar temaslarını bu çerçevede sürdürmektedir. BM Genel Sekreteri’nin bu görevle bir kişisel temsilci ataması, federasyonun artık herhangi bir uzlaşı için ortak zemin olmadığının da sarih göstergesidir.

"AB, RUM TARAFINA TESLİM OLDU"

AB, Rum tarafına teslim oldu. AB’yi Rum tarafının esiri olmaktan vazgeçmeye ve bundan 20 yıl önce yine bir Konsey kararı ile almış olduğu Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan insanlık dışı izolasyonun kaldırılmasına yönelik kararının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.