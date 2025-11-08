Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü faciaya ilişkin bakanlıktan açıklama! 'Çok sayıda kişi açığa alındı'

Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü faciaya ilişkin bakanlıktan açıklama! 'Çok sayıda kişi açığa alındı'

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yararlandığı kozmetik fabrikasında yaşanan yangın nedeniyle SGK İl Müdürü başta olmak üzere çok sayıda kişinin açığa alındığını duyurdu.

OLAY

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde parfüm imalatı yapılan bir depoda saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, iki katlı iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak içerde işçilerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bölgede yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.

