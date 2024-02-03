Kocaeli'de büyük yangın! Boya fabrikası alevlere teslim oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Şubat 2024 14:12 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 14:17 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor.