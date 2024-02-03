Kocaeli'de büyük yangın! Boya fabrikası alevlere teslim oldu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale sürüyor.
Gebze'deki Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'taki parfüm ve boya üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı