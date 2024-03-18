Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Olayda, 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpü patladı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken olayla ilgili incelemenin başlatıldığı aktarıldı.

Valilik açıklaması şu şekilde:

Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre, Gebze Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.