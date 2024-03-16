Kocaeli'de uluslararası limanda dehşet anları: Gemi, üç vinci devirdi

Kocaeli'de bir limanda seyir halindeki gemi duramayınca kıyıdaki 3 vince çarptı. Devasa vinçler, domino etkisiyle devrilirken limanda kimsenin olmaması büyük bir tehlikeyi önledi. Dehşet anları ise kameraya anbean yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kaza Evyapport limanında korku dolu anlara neden oldu. Seyir halindeki gemi duramayınca limandaki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı.

FACİAYA KIL PAYI!

Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Kaza anında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı.

Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ!

Öte yandan limanda meydana gelen hasar sonrasında dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde devrilen konteynerlerin ezildiği, liman sahasında da hasarın oluştuğu görüldü.