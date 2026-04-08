Güvenlik kaynakları, İsrail Başkonsolosluğu önündeki eylemin bir provokasyon olduğunu açıkladı..

EMRAH ÖZCAN - Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre mevcut bulgular, saldırının münferit bir olaydan ziyade çok katmanlı bir provokasyon girişimi olduğuna işaret ediyor.

İsrail Başkonsolosluğu’nun uzun süredir kapalı ve faaliyetsiz olması, saldırının doğrudan kurumu hedef almadığını kanıtlıyor.

Saldırganların bu durumu bilerek eylemi gerçekleştirdiği; temel amacın olayın medyada “konsolosluğa saldırı” olarak yansıtılmasını sağlayıp uluslararası kamuoyunda algı manipülasyonu yapmayı hedefledikleri ifade ediliyor.

ARACI İZMİT'TEN KİRALAMIŞLAR

Öte yandan teröristlerin İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmişti. Kullandıkları beyaz renkli otomobil polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.

Konsolosluğun kapalı olduğunu biliyorlardı

AİLE İÇİ CİNAYETE KARIŞMIŞ

Öldürülen terörist Yunus Emre S'nin de 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına kırıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı.

Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.

