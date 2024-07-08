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Konteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangın dehşeti yaşanıyor. Hırdavat ürünlerinin satıldığı konteynerde başlayan yangın, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan konteynerlere sıçradı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı, bölgedeki vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. TOMA'nın da müdahale ettiği yangında milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yapılan konteyner çarşıda yangın dehşeti yaşanıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

YANGIN BÜYÜDÜ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Konteynerin içerisinde bulunan yanıcı maddelerin tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın büyüdü.

Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile Malatya'nın birçok bölgesinden görülen yangına müdahale için kentteki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu.

Konteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - 1. Resim

KİMYASAL MADDELER PATLAMAYA YOL AÇTI

Sulama araçları ile polis TOMA'larının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları uzun süre devam etti. Konteynerlerde bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin patlaması ile yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yangında eşyalarını kurtarmaya çalışan bir esnaf ile 2 itfaiye eri yoğun dumandan etkilenince sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Konteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - 2. Resim

ESNAFTAN BELEDİYE'YE TEPKİ!

Bazı esnaflar, olay yerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yangına geç müdahalede bulunulduğu iddiası ile tepki gösterdi.

Polis ekipleri yangın bölgesine çıkan tüm yolları güvenlik gerekçesiyle kapatırken, çevrede toplanan vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Konteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - 3. Resim

AK PARTLİ'Lİ VEKİL BİLGİ ALDI

Bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yangından iş yerleri etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölge esnafı ile bir süre görüşen Ölmeztoprak, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yaklaşık 25 konteyner iş yerinin yangında büyük zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları sürüyor. Milyonlarla lira maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Konteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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