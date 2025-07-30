Konya'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Konya'dan geldi.

KONYA 4,3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’ta meydana gelen depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" ifadesini kullandı.