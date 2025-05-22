Konya'da uluslararası tatbikat! Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı 9 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor

Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Konya'da 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptığı tatbikatta Atak helikopteri başta olmak üzere helikopterler ve uçaklar tanıtıldı.

Uluslararası Anadolu Ankası - 2025 Tatbikatı ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla 12-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

9 ülkenin katılımcı ve 12 ülkenin de gözlemci olarak katıldığı tatbikatta helikopterler ve uçaklar tanıtıldı. Tatbikatta özellikle Atak helikopteri dikkat çekti.

Müttefik ülkelerin senaryoya dahil olduğu tatbikatta, bir kargo uçağından fast-drop yapıldı ve yere yardım malzemeleri nakledildi.

Türk Savunma sanayisi açısından çok önemli olan tatbikatta TUSAŞ tarafından üretilen HürKuş uçağı hedeflenen noktaları tam isabetle vurdu.

İlk defa yabancı bir ülkeye ait olan ve Türk mühendislerinin geliştirdiği Anka 2 Katar tarafından tatbikatta sergileniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada tatbikatın amacını şöyle açıkladı:

"Personel Kurtarma (PK) Harekâtı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları (helikopter, jet ve komuta kontrol uçağı, insansız hava aracı) arasında çalışabilirliği denemek,

Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerini artırmak,

Müşterek ve/veya Birleşik Harekât kapsamında, Personel Kurtarma (PK), Yakın Hava Desteği (YHD), Dinamik Hedefleme (DH), Zamana Duyarlı Hedefleme (ZDH) gibi görevleri tatbikat senaryolarına dâhil ederek planlamak ve icra etmek,

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemektir."

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata 'fil yürüyüşü' yapılmıştı.