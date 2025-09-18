Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Köprüyü bomba süsü verilmiş düzenekle kapatmıştı! Cezası belli oldu

Köprüyü bomba süsü verilmiş düzenekle kapatmıştı! Cezası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçen yıl bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahıs, üzerinde ‘SMA' yazılı araçla dikkat çekmek istediğini söylemişti. Şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 14 Haziran 2024'de Resul Can Çatı isimli şahıs, bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde ‘SMA' yazısı bulunan bir araçla trafiğe kapatmıştı.

HALK ARASINDA KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak sanık Çatı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Çatı'nın kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak ‘tehdit' eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama karara bağlandı.

Köprüyü bomba süsü verilmiş düzenekle kapatmıştı! Cezası belli oldu - 1. Resim

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİM"

Mahkemede savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ‘'Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm, atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Köprüyü bomba süsü verilmiş düzenekle kapatmıştı! Cezası belli oldu - 2. Resim

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme ise sanık Resul Can Çatı'yı ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

