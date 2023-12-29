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    Kredi kartı aidatları geri mi ödeniyor? Resmi açıklama geldi

    İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Başkanlığın bina fotoğrafı kullanılarak paylaşılan, "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı. Tüm vatandaşlarımız bundan yararlanabilir." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

    Kredi kartı aidatları geri mi ödeniyor? Resmi açıklama geldi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve söz konusu paylaşımlarda yer alan linklerle kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

    GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

    Paylaşım yapan hesap ve link verilen internet sitesiyle ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların açıklamaları haricinde, resmi kurumlar adına yapılan herhangi bir açıklama ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

    KREDİ KARTI İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

    Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

    1. İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz.
    2. Tüketici Hakem Heyeti’ne şahsi olarak ekstrenizle başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz.
    3. E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kredi Kartı AidatıIletişim BaşkanlığıDezenformasyon
    Haberler > Gündem > Kredi kartı aidatları geri mi ödeniyor? Resmi açıklama geldi
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