Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Kuaför, Sigara, Hatay, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da kuaförde 5 bin TL’lik işlem yaptıran kadın, sigara içme bahanesiyle dışarı çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Dolandırıldığını fark eden kuaför Sinan Kutlusoy, "Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı" ifadelerini kullandı.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde 5 gün önce öğle saatlerinde kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı ve akşam 19.00 sularında "Sigara içmek için dışarı çıkıyorum" diyerek dükkandan ayrılarak bir daha geri dönmedi.

5 BİN TL'Yİ ÖDEMEDEN KAÇMIŞ

Kadının ödeme yapmak için geri gelmemesi ve daha sonra işletmeyi arayıp sormaması üzerine işletme sahibi Kutlusoy dolandırıldığını fark etti. Depremde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan Kutlusoy, kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı - 1. Resim

"MEMNUN OLSUN DİYE ÇAY-KAHVESİNİ EKSİK ETMEDİK"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı dolandırıcılık olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför Kutlusoy, "Biz Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol’da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esnaftan bankalara "faiz" çağrısı: Merkez'in kararı esnafa ve vatandaşa yansıtılmalıFrankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok: 9 kişiye yenildiler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe! 18 kişi tutuklandı - GündemDiyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbeDükkanlarını kapatıp ülkelerine dönüyorlar! Bir kentimizde Suriyeli göçü - GündemBir kentimizde Suriyeli göçüCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! İşte cenaze programı - GündemCumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybettiMeteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Kuvvetli geliyor - Gündemİstanbul dahil birçok kente kritik uyarıBayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan dahil 48 kişi gözaltında - GündemBir belediyeye daha "yolsuzluk" soruşturmasıErdoğan, MKYK'da konuştu! Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor - GündemCHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye geçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...