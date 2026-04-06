Ağırlaşan ABD ambargosu sebebiyle enerji altyapısı çöken Küba’nın imdadına Türk şirketleri yetişti. Kiralanan 4 yüzer enerji santralinden biri olan ve Havana’ya demirleyen Belgin Sultan sayesinde on binlerce kişi ışığa kavuştu

ABD ambargosu sebebiyle enerji altyapısı çöken Küba, Türk şirketi Karpowership’ten kiraladığı “Belgin Sultan” isimli yüzer enerji santraliyle aydınlanacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal tehditlerini sık sık tekrarladığı “Yakında düşecek” dediği Küba, muhtemel bir saldırı karşısında askerî hazırlık yaparken bir yandan da ambargo sebebiyle derinleşen enerji kriziyle boğuşuyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Günlerdir karanlığa gömülen Küba bu kez tropik fırtınayla karşı karşıya

Küba'ya Türk elektriği! "Belgin Sultan" ile aydınlanacaklar

“BELGİN SULTAN” CAN SUYU OLACAK

Ulusal elektrik şebekesi bir haftada ikinci kez çöken Küba, 10 milyon kişi tamamen karanlıkta kalması üzerine hızlı ve etkin çözüm sunan Türk yüzer santral modelini devreye soktu. Havana Limanı’na demirleyen Karadeniz Holding iştiraklerinden Karpowership’e ait “Belgin Sultan” isimli yüzer enerji santrali eskiyen ve yakıt tedariki problemi yaşayan ada altyapısına can suyu olacak.

Karadeniz Holding’in web sitesinde yer alan bilgilere göre Karpowership dünyanın tek enerji gemisi filosuna sahip şirket. Dünyanın ilk yüzer enerji santrali olan “Powership” projesini tasarlayıp inşa eden Karpowership, platform ya da gemi üzerine kurulu LNG, doğalgaz ve sıvı yakıt ile çalışabilen yüzer enerji santralleriyle Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Irak, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti gibi birçok ülkede hizmet veriyor

