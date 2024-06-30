Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Küçükçekmece'de 14 katlı binanın saunasında yangın

Küçükçekmece'de 14 katlı binanın saunasında yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece&#039;de 14 katlı binanın saunasında yangın
Küçükçekmece, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de 14 katlı bir binanın eksi 1’inci katında bulunan saunada çıkan yangında, dumanlar binayı sarınca vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri ise tahliye edildi.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1244 Sokak'ta 14 katlı bir sitenin eksi 1’inci katında bulunan saunanın termostatı uzun süre açık kaldığı için patladı. Saunanın içerisinde bulunan ahşapların yanmasıyla birlikte duman hava boşluğundan binayı sardı.

Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Yangın nedeni ile sokakta panik havası oluştu. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralanma olmadı.

Yangını gören Ethem Bozgöz, “Yangının saunadan çıktığı söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Bina 14 katlı. Yangın alt katta çıktı. Yangın insanları korkuttu” dedi.

'TERMOSTATI PATLAMIŞ'

Yangın hakkında konuşan bina sakini Ahmet Mervan Demir ise, “Sauna uzun süre açık kaldığı için termostatı patlamış. İçerisi ahşap olduğu için tutuşmuş. Daha sonra havalandırma borularından binaya gelmiş. 2 bina da tahliye edildi. İtfaiye gelince aşağı inip tahliyeye yardım ettim” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yangınla boğuşan Kuşadası'nda deprem! Verileri AFAD paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangınla boğuşan Kuşadası'nda deprem! Verileri AFAD paylaştı - GündemKuşadası'nda 3,5 büyüklüğünde depremAntalya Lara'da yangın! Ekipler müdahale ediyor - GündemAntalya Lara'da yangın! Ekipler müdahale ediyorBursa'da yangın! Alevler ormanlık alana sıçradı, küçükbaş hayvanlar telef oldu - GündemAlevler ormanlık alana sıçradı, hayvanlar telef olduİzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var - Gündemİzmir'de tüp patlaması! Ölü ve yaralılar varEdirne üzerinden Türkiye'den kaçırılan 12 oyun konsolu ele geçirildi - GündemTürkiye'den kaçırıyorlardı! 12 adet yakalandıOtomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - GündemOtomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Sonraki Haber Yükleniyor...