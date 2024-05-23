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Külliyede önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sinyali verdi: AB’ye vize işlemlerinin kolaylaştırılması için…

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Külliyede önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sinyali verdi: AB’ye vize işlemlerinin kolaylaştırılması için…
Ticaret Bakanı, Cevdet Yılmaz, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığını duyurdu. Masadaki konu AB’ye vize meselesi oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ‘AB’ye vize’ konusuna değindi. Resmi X hesabından yaptığı açıklamada, AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması gümrük birliğinin güncellenmesi, vize işlemlerinin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçilmesi ve daha pozitif bir yaklaşım oluşturulmasının öneminin ifade edildiğini belirtti.

Külliyede önemli görüşme! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sinyali verdi: AB’ye vize işlemlerinin kolaylaştırılması için… - 1. Resim

TÜRKİYE-AB İLİŞKİSİ

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemiz kapsamında, Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan döneminde, ilişkilerin somut sonuçlar üretecek bir biçimde ve pozitif gündem çerçevesinde ilerlemesine yönelik beklentimizi vurguladık. 
Ortak gelecek, ortak değerler ve ortak çıkarlarımızın olduğu AB ile genişleme sürecinin parçası olan aday ülke olarak, üyelik sürecini canlandırma ve karşılıklı somut adımlar atarak ilerletme iradesine sahibiz. Bu kapsamda AB’nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradenin Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın göstermesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. 

Bu anlamda AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize işlemlerinin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçilmesi ve daha pozitif bir yaklaşım oluşturulmasının önemini ifade ettik. 

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldığımız görüşme kapsamında, Gazze için ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşması hususunu ve bu konuda AB başta olmak üzere uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediğimizi dile getirdik.

Ziyaretleri ve iş birliklerinden dolayı Sayın Varhelyi ve heyetine teşekkür ederiz."

Düzenleyen:  - Gündem
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