Yılın ilk beş ayında bahis oynayan 50 binden fazla kişi tespit edildi. Bunlara 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık altı aylık teknik, fiziki ve mali takip sonrasında yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplam 107 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 10 milyar TL hacminde suç geliri hareketi belirlenmesi üzerine Nevşehir merkezli 27 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 adrese yönelik operasyonlara 550 polis katıldı. 91 şüpheli gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer taraftan, soruşturmada yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı belirlenen kişiler hakkında da işlem başlatıldı.

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OYNAYANA DA CEZA VERİLDİ

Yılın ilk beş ayında bahis oynayan 50 binden fazla kişi tespit edildi, bunlara 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

DOLANDIRICILIĞA DARBE

Öte yandan, banka kurumsal kimlikleri ile banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak da İstanbul merkezli 28 şehirde yapılan operasyonlarda şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyım atama işlemleri başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah itibarıyla İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek suç odaklarına büyük darbe indirdik” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Ankara’da Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 82 zanlıdan 59’u gözaltına alındı. Zanlıların 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi. Öte yandan yeni yapılacak düzenleme ile cezaların caydırıcı olması için sanal bahis ve sanal kumar oynayanların da hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

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