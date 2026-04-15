Sağanak yağış sonrasında metrekareye yaklaşık bin 200 kilogram yağışın düştüğü Aydın Söke’de tarım arazileri sular altında kaldı. Uzun süredir kuraklık yaşanan bölgede etkili olan sel sonrasın hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında metrekareye yaklaşık bin 200 kilogram yağış düştü. Uzun yıllardır kuraklık ile boğuşan Büyük Menderes Nehri sağanak sonrasında yüksek debiye ulaştı.

Kuraklık alarmı verilen Aydında sel felaketi! Tarım arazileri sular altında kaldı

Yükselen debi sonrasında Aydın'ın Söke ilçesinde birçok arazi sular altında kaldı. Söke Ovası boyunca yaşanan taşkının izleri ise dron ile havadan görüntülendi. Söke-Bağarası yolu üzerindeki binlerce dönüm arazide suyun geniş alana yayılmasıyla deniz görüntüsü oluştu.

Yıllardır kuraklıkla mücadele edilen Söke ovasının sular altında kalmasının ardından bölgede hasar tespitlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Meydana gelen taşkın sonrası konuşan Barış Karmacı; "Buralar tarlaydı, taşkın olunca göle döndü. Deniz gibi oldu. Nehrin bazı bölgeleri patlayınca arada böyle su baskınları yaşanıyor" dedi.

