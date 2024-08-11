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Kurum'dan muhalefete: Paris, Roma’ya para var ama SGK’ya yok

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Kurum&#039;dan muhalefete: Paris, Roma’ya para var ama SGK’ya yok

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmak için para buluyorsunuz. Paris’e, Roma’ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kocaeli İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Kurum, AK Parti kadrolarının Türkiye’yi büyütmeye yeminli olduklarını vurgulayarak “Biz böyleyken; muhalefetin Türkiye’ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize ‘Konut yapacağız bedava vereceğiz’ diye sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut dahi yapmadılar” dedi.

Bakanlık olarak deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak adımları atarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nın da elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Murat Kurum “Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüz binlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma’da günlerini gün ediyorlar. Biz, İstanbul’da 39 ilçede deprem dönüşümü yaparken; onlar, Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar. Millete, hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmak için para buluyorsunuz. Paris’e, Roma’ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok. Olacak iş mi?” diye konuştu.

İMAMOĞLU: İŞİMİZE BAKIYORUZ

KİPTAŞ’ın Kartal’daki temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Paris Olimpiyatları eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu “Biz orada İstanbul’u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımızla ilgili iftiralarla karşı karşıya kaldık. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
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