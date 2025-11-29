Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Turuncu ve sarı kodlu uyarılar peş peşe
Türkiye Hafta sonu yağışlı havanın etkisine giriyor. Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve dolu riski, İç ve Doğu Anadolu yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor. MGM bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İşte detaylar...
- Türkiye, hafta sonu Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisine girecek.
- Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.
- Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa için sarı kodlu, Muğla için turuncu kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
- Yeni haftada sıcaklıklar ortalama 5 derece düşecek; İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başlayacak.
- Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu.
Hafta sonu boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
MGM’nin tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Ege’nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde ise yer yer çok kuvvetli yağış görülebilecek.
7 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYAR
Yetkililer Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için sarı kodlu, Muğla için ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KAR GELİYOR
Yeni haftada sıcaklıklarda ortalama 5 derece düşüş öngörülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bazı illerde günün hava durumu tahminleri...
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu