Türkiye Hafta sonu yağışlı havanın etkisine giriyor. Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve dolu riski, İç ve Doğu Anadolu yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor. MGM bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu.

Hafta sonu boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

MGM’nin tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Ege’nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde ise yer yer çok kuvvetli yağış görülebilecek.

29 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

7 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYAR

Yetkililer Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için sarı kodlu, Muğla için ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KAR GELİYOR

Yeni haftada sıcaklıklarda ortalama 5 derece düşüş öngörülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

30 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde günün hava durumu tahminleri...

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası