Kuzey Irak'tan kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne yaz aylarında son darbeyi vurmayı planlıyor. Söz konusu operasyonlar öncesi terör örgütünde çözülme sürüyor. Kuzey Irak'tan kaçan 2 PKK’lı terörist Mehmetçiğe teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” denildi.