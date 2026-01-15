Ağrı'da, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada; çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEK"LE SUÇLANIYORLAR

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda ayrı bir dosya daha açtı.

Yeni yürütülen soruşturma kapsamında, Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ilk soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ile Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sonucu 7 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

