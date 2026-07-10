13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıkladı. Bu yıl tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 452 öğrenci, Türkiye genelinde farklı illere gurur yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını bugün açıkladı.



Sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Yurt içinde 971 sınav merkezinde, 4 bin 244 binada ve 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 binada ve 40 salonda uygulandığı açıklandı.



Sınav günü ise 994 bin 358 öğrenci sıralardaki yerini aldı. MEB verilerine göre sınava katılım oranı %97,23 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

LGSde bu yıl ilk kez yaşandı: Sadece sorular değil, standartlar da değişti!

LGS'DE YENİ DÖNEM: BESLENME PAKETİ

Bakanlığın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği ücretsiz beslenme paketi uygulaması, velilerden büyük kabul gördü. Ailelerin onayıyla dağıtılan bu paketlerden tam 924 bin 191 öğrenci faydalandı. Böylece sınava katılan adayların %90,4’ü sıralarda MEB'in ikramıyla buluştu.

Öte yandan sınavın güvenliği dijital gözetim altındaydı. Yurt içindeki 4 bin 244 binanın girişleri ve toplantı salonları anlık olarak kameraya alınırken, pilot okullarda doğrudan salon içi takibe geçildi.



Ankara’daki Sınav Koordinasyon Merkezi, tüm Türkiye’deki sınav sürecini ekran başından eş zamanlı ve canlı olarak yönetti.

LGSde bu yıl ilk kez yaşandı: Sadece sorular değil, standartlar da değişti!

SORULAR KÜRESEL KALİTE STANDARTLARINA ULAŞTI

Dünya genelindeki eğitim otoriteleri tarafından başarılı öğrenciler ile desteğe ihtiyacı olanları ayırt etmede küresel baraj kabul edilen 0,40 ayırt edicilik indeksi, 2026 LGS'deki tüm testlerde aşılmayı başardı.



Soruların ezberden ziyade mantık ve analitik düşünmeyi ölçtüğünü kanıtlayan bu uluslararası kalite standardı doğrultusunda; Yabancı Dil 0,60'lık oranla zirveye yerleşirken, onu 0,60 ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 0,54 ile Fen Bilimleri, 0,53 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 0,52 ile Matematik ve 0,48 ile Türkçe testleri takip ederek Türkiye genelinde adil ve nokta atışı bir ölçüm sağladı.

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452 ÖĞRENCİ TAM PUANLA ZİRVEDE!

LGS'de 500 tam puan alarak kusursuz bir başarıya imza atan 452 şampiyon, Türkiye genelinde 383 farklı binada sınava girdi.



Bu dağılım; Kütahya, Erzincan, Bursa, Van ve Elazığ başta olmak üzere şampiyonların Türkiye'nin dört bir yanından çıktığını gösterdi.



Bakanlık raporu, bu olağanüstü sonucun son dakika çalışmasıyla değil, yılların okul disipliniyle kazanıldığını kanıtlayarak okul başarısı ile LGS puanı arasındaki doğrudan ilişkiyi gözler önüne serdi.



Nitekim tüm soruları doğru yanıtlayan şampiyonların okul yazılı notu ortalamaları; Matematikte 99,79, Din Kültürü ve Fen Bilimlerinde 99,73, Yabancı Dilde 99,65, T.C. İnkılap Tarihinde 99,59 ve Türkçede 99,40 gibi neredeyse kusursuz seviyelerde gerçekleşerek elde edilen bu tarihi başarının arkasındaki istikrarı bir kez daha belgeledi.

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