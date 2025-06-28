Libya'dan acı haber! Kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ACI HABER SİVRİHİSAR'A ULAŞTI

Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı olan Maden'in acı haberi sonrası Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Dökmeci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Libya’da görev esnasında şehit düşen, ilçemizin Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hv. Albay İsmail Haldun Maden’in acı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Vatanı uğruna canını feda eden kahraman komutanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin hatırası daima kalbimizde yaşayacaktır. Mekânı cennet olsun."