Lunaparkta korku dolu anlar! Trambolin salıncakta kemer açıldı, faciadan dönüldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Avcılar'daki bir lunaparkta trambolin salıncağa binen çocuğun kemeri açıldı. Olayda yaralanan olmazken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Avcılar'da bulunan bir lunaparkta adeta faciadan dönüldü. Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan parka gelen aile, çocuklarını eğlendirmek için trambolin salıncağa bindirdi.
KORKU DOLU AN KAMERADA
Babası tarafından halatı çekilen trambolinden zıplayan kız çocuğunun güvenlik kemeri bir anda açıldı. Büyük korku yaşayan kız tramboline düştü.
Olayda yaralanan olmazken, çocuğun düşme anı cep telefonuyla güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı