Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Madencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Madencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek
    Zonguldak, Madenciler, Afetler, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 6 Şubat'ta büyük özveriyle çalışan madencilerin arama-kurtarma kabiliyetinin daha kurumsal hale getirileceğini söyledi.

    Zonguldak'ta madenciler ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, madencilerin 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri kabiliyetin daha kurumsal hale getirileceğini söyledi.

    MADENCİLER KURUMSAL YAPIYA DAHİL OLACAK

     AFAD'la çalışmaların devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Tabii ki böyle bir şey yaşamak istemeyiz ama yaşadığımızda, en profesyonel şekilde müdahaleyle alakalı da önümüzdeki süreçte daha kurumsal yapı içerisinde madencilerimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.

    Bayraktar, madencilerin, ülkenin arz güvenliği ve Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için üstlendiği çok önemli bir görevinin bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

    Madencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek

    TTK'nin, 175 yıllık çok eski göz bebeği bir kurum olduğunu belirten Bayraktar, "Osmanlı'dan bugüne ülkenin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir kurum. Burayı daha iyi, daha işlevli hale nasıl getirebiliriz, üretimi nasıl artırabiliriz, ülkemize katkısını nasıl daha da artırabiliriz, bölgemize, Zonguldak'a istihdamı nasıl artırabiliriz, o yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ZonguldakMadencilerAfetler
    Haberler > Gündem > Madencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Eğlencenin sonu kavgayla bitti: 7 gözaltı - GündemEğlencenin sonu kavgayla bitti: 7 gözaltıZonguldak'ta maden ocağında göçük: Bir işçi hala toprak altında - GündemMaden ocağında göçük: Bir işçi hala toprak altındaTeröristlere şehit diyen TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı - GündemTeröristlere şehit diyen TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı'7 Şubat MİT kumpası'nın perde arkası - Gündem'7 Şubat MİT kumpası'nın perde arkasıÇağlayan Adliyesi saldırısında yeni detaylar: Polise önce biber gazı sıktılar sonra silah çektiler - GündemÖnce biber gazı sıktılar, silah tutukluk yapınca...Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet - GündemGülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbetDüzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı - GündemDev yarıkların ardından evler boşaltıldıDEAŞ operasyonunun ayrıntıları sevk yazısında! Santa Maria Kilisesi'ne saldırı görüntüleri telefondan çıktı - GündemKilise saldırısı görüntüleri telefondan çıktıErdoğan, isteklerini geri çevirmedi! Makam aracını durdurup tek tek fotoğraf çektirdi - GündemErdoğan öğrenci ve ailelerin isteklerini geri çevirmediŞaşırtan gerçek TÜİK verilerinde! Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor - Gündem85 milyondan sadece 3'ü bu durumda
    Sonraki Haber Yükleniyor...