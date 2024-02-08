Madencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 6 Şubat'ta büyük özveriyle çalışan madencilerin arama-kurtarma kabiliyetinin daha kurumsal hale getirileceğini söyledi.

Zonguldak'ta madenciler ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, madencilerin 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri kabiliyetin daha kurumsal hale getirileceğini söyledi.

MADENCİLER KURUMSAL YAPIYA DAHİL OLACAK

AFAD'la çalışmaların devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Tabii ki böyle bir şey yaşamak istemeyiz ama yaşadığımızda, en profesyonel şekilde müdahaleyle alakalı da önümüzdeki süreçte daha kurumsal yapı içerisinde madencilerimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, madencilerin, ülkenin arz güvenliği ve Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için üstlendiği çok önemli bir görevinin bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

TTK'nin, 175 yıllık çok eski göz bebeği bir kurum olduğunu belirten Bayraktar, "Osmanlı'dan bugüne ülkenin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir kurum. Burayı daha iyi, daha işlevli hale nasıl getirebiliriz, üretimi nasıl artırabiliriz, ülkemize katkısını nasıl daha da artırabiliriz, bölgemize, Zonguldak'a istihdamı nasıl artırabiliriz, o yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.