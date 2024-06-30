Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Mardin'de mahalle ortasında patlatılan el yapımı patlayıcının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de gece yarısı korku dolu anlar... Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.