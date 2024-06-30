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Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
Mardin, Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de mahalle ortasında patlatılan el yapımı patlayıcının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de gece yarısı korku dolu anlar... Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resimİddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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