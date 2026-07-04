CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki uzlaşmayı Ekrem İmamoğlu’nun engellediği görüşünde.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme başkanıyla savunma süresi konusunda yaşadığı tartışmanın ardından “Milletvekili adaylığı” iddiası gündeme geldi. Mahkeme başkanının savunmaların 9 Temmuz’da tamamlanacağını söylemesine itiraz eden Ekrem İmamoğlu, hakimle tartışmış ve salondan çıkarılmıştı. Yaşananları TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Duruşmaları uzatmaya çalışıyorlar çünkü Ekrem İmamoğlu’nun milletvekili olma hedefi var. Dolayısıyla karar kesinleşmesin, biraz daha uzasın diye bu noktada bir stratejileri var” açıklamasında bulundu. Atik, İmamoğlu’nun bu şekilde, dokunulmazlık zırhı alarak cezaevinden çıkmayı planlandığını ima etti.

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“DAVAYI UZATIP AYM VE AİHM’E BAŞVURABİLİRLER”

Atik’in milletvekili adaylığı iddiasını gazetemize değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, “Davayı uzatmak istiyorlar; çünkü dava uzadıkça ‘adil yargılanma hakkı’ ve ‘makul sürede yargılanma hakkı’ zedelenmiş olacağı için hem Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapabilirler hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) hak ihlali kararı çıkartabilirler” dedi.

Mahkemenin perde arkası... İmamoğlu davayı uzatmak istiyor

“İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARININ MİLLETVEKİLİ OLMA YOLLARI AÇILABİLİR”

İmamoğlu’nun mahkemenin mümkün mertebe uzamasını istemesinin bir diğer nedeninin de dava sürdüğü müddetçe kararın kesinleşmeyecek olması olduğunu vurgulayan Dündar, “Verilen cezalar kesinleşmediği sürece siyasi bir yasak gelmeme ihtimali söz konusu olabilir ve böyle bir durumda, ileriki aşamalarda İmamoğlu ve arkadaşlarının milletvekili olma yolları açılabilir” ifadelerini kullandı.

“TÜRK YARGISINI VE TÜRKİYE’Yİ KÖTÜ GÖSTERMEK İÇİN BİR ÇABA İÇERİSİNDELER”

Öte yandan, İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak aldığı “ahmak” davasının da Yargıtay’da olduğunu hatırlatan Dündar, “Eğer o dosya Yargıtay tarafından onanırsa zaten siyasi bir yasak gelecektir ve milletvekili olma durumu da ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan İmamoğlu ve arkadaşları, mahkeme heyetinin kendilerine hak tanımadığını ve sürelerini kısıtladığını gündem yapmaya çalışıyor. Bu konuyu malzeme yaparak hem Türk yargısını hem de Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde kötü göstermek için bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz” açıklamasında bulundu.



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