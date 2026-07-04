Eski muhtar 6 saatlik ameliyatla hayata tutundu: Bayram ziyaretinde aort damarı patladı
İstanbul'da Kurban Bayramı ziyareti sırasında aort damarı yırtılan 68 yaşındaki Şemsettin Narin, 6 saat süren kritik operasyonla sağlığına kavuştu. Uzmanlar, aort yırtılmasında ilk 48 saatin hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.
- Hasta, Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İstanbul'da aniden göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı yaşayarak hastaneye kaldırıldı.
- Yapılan acil tetkiklerde, kalpten çıkan ana aort damarının yırtıldığı ve beyne giden damar dallarının patladığı tespit edildi.
- Hasta, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Yanartaş ve Doç. Dr. Osman Fehmi Beyazal liderliğindeki uzman ekip tarafından 6 saat süren kritik bir operasyonla tedavi edildi.
- KOAH, şeker ve geçirilmiş beyin ameliyatı geçmişi olan hastanın hayati tehlikesi yüksek olmasına rağmen ameliyatı başarıyla tamamlandı.
- Uzmanlar, aort damarı yırtılması hastalığının ilk 48 saatte hastaların yarısının kaybedildiği, yaşlandıkça erkeklerde kadınlara oranla üç kat daha fazla görüldüğünü belirtti.
Aort damarı yırtılan hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Ankara’da uzun yıllar muhtarlık yapan 68 yaşındaki Şemsettin Narin, Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İstanbul’da aniden göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı yaşayarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan acil tetkiklerde, kalpten çıkan ana aort damarının yırtıldığı ve beyne giden damar dallarının patladığı tespit edilerek yüksek ölüm riskiyle ameliyata alındı.
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Yanartaş ve Doç. Dr. Osman Fehmi Beyazal liderliğindeki uzman ekip, zamana karşı yarıştı.
KOAH, şeker ve geçirilmiş beyin ameliyatı geçmişi sebebiyle hayati tehlikesi artan hasta, tecrübeli ekibin 6 saat süren kritik operasyonuyla sağlığına kavuştu.
Uzmanlar, ilk 48 saatte hastaların yarısının kaybedildiği; bu sinsi hastalığın, yaşlandıkça erkeklerde kadınlara oranla üç kat daha fazla görüldüğünü vurguladı.