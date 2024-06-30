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Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu! CHP'li Hikmet Dönmez tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu! CHP&#039;li Hikmet Dönmez tutuklandı
Manisa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi makam odasında darp ettirdiği iddia edildi. Darp edildiğini belirten iki isim polise başvurdu. Belediye personeli M.O.A. ile R.G. tutuklanırken, bu iki ismin ardından CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dönmez, makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makam odasında dayak iddiası! CHP'li Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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