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Malatya'da tüyler ürperten olay! Kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya&#039;da tüyler ürperten olay! Kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkım kararını duyurmak için apartmana giden L.S, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Daha önce hayatını kaybettiği belirlenen Haşim Babür'ün sadece kemikleri kalmış şekilde cesedi bulundu.

İddiaya göre, Şehit Mehmet Özbek sokakta bulunan ağır hasarlı bir binanın sahibi L.S.’ye yapılan yıkım tebligatı sonrası şahıs, binada yaklaşık bir yıldır kalan Haşim Babür’ü (39) bilgilendirmek için bölgeye gitti. 

Binada ağır bir koku ile karşılaşan L.S., durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. 

Malatya'da tüyler ürperten olay! Kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu - 1. Resim

Sadece kemikleri kalmış cesedin yakınları kent dışında yaşayan Haşim Babür’e ait olduğu tespit edildi. Haşim Babür’ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'da tüyler ürperten olay! Kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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