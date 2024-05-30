Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler

Manisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde organize edilen konserin ardından iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah sesleri duyuldu. Yüzlerce insan alandan kaçışırken çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Manisa’daki Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı’nda düzenlenen konser kansere kan damladı. Edinilen bilgilere göre, önceki gece saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında şiddetli bir kavga çıktı.

Manisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler - 1. Resim

KONSER ALANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler - 2. Resim

İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam, imzalar bekleniyorHÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı - GündemHÜRJET İzmir semalarında! Gövde gösterisiTartışma cinayete döndü, maket bıçağıyla biçti! Sanıktan hakimi bile şaşırtan ifade… - GündemTartışma vahşeti getirdi! Bir anda boğazına sapladıReisi'nin Türkiye vasiyeti ortaya çıktı! Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzad açıkladı - GündemReisi'nin Türkiye vasiyeti ortaya çıktıErzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürmüştü! Ortaya çıkan görüntüler şoke etti - Gündem16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürmüştü!İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti - Gündem7 aylık bebeğin görüntüsü kahrettiZabıta memurunu ölüm halı saha maçından sonra yakaladı - GündemZabıta memurunu ölüm halı saha maçından sonra yakaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...