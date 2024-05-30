Manisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde organize edilen konserin ardından iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah sesleri duyuldu. Yüzlerce insan alandan kaçışırken çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Manisa’daki Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı’nda düzenlenen konser kansere kan damladı. Edinilen bilgilere göre, önceki gece saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında şiddetli bir kavga çıktı.

KONSER ALANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.