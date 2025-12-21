Türkiye Gazetesi
Mansur Yavaş hakkında 2. soruşturma izni! İşte suçlamalar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında, görevlerini kötüye kullanarak vatandaşın mağduriyetine yol açtıkları iddiasıyla soruşturma izni verildi.
Özetle
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında mahkeme kararlarını uygulamama ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma izni verdi.
- İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi.
- Soruşturma izninin gerekçesi, mahkeme kararlarını uygulamama ve görevi kötüye kullanmak olarak belirtildi.
- Soruşturmaya konu olan olay, Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeki imar planı ihtilafından kaynaklanıyor.
- Mansur Yavaş hakkında daha önce de "konser soruşturması" nedeniyle soruşturma izni verilmişti.
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 belediye meclis üyesi hakkında, mahkeme kararlarını uygulamadıkları ve görevlerini kötüye kullanarak vatandaşın mağduriyetine yol açtıkları iddiasıyla soruşturma izni verdi.
Sabah'ın haberine göre söz konusu karar, Gölbaşı İncek Mahallesi’ndeki 90 hektarlık alanda yaşanan imar planı ihtilafının yıllardır süren hukuki ve idari çekişmelerin ardından alındı.
'KONSER SORUŞTURMASI'NDA DA İFADESİNE BAŞVURULACAK
Yavaş hakkında geçtiğimiz haftalarda da konser soruşturması nedeniyle soruşturma izni verilmişti. Yavaş, bu duruma tepki göstermişti.
