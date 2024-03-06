Mardin'de korkunç olay! Anne engelli çocuğunu kurtarmak isterken oğluyla can verdi

Mardin'de Semire Aktürk isimli bir kadın görme engelli küçük kızının pencereden düşmek üzere olduğunu gördü. Anne kucağında beş yaşındaki oğluyla kızını kurtarmak isterken altıncı kattaki evinin penceresinden düştü. Olayda, anne ve oğlu hayatını kaybetti, küçük kız ise entübe edildi.

Acı olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUĞU ÖLDÜ

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızı ise yoğun bakımda entübe edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KIZINI KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİ

Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, kucağında oğluyla birlikte görme engelli kızını arayan anne, küçük Solin'in düşmek üzere olduğunu gördü. Anne kucağında oğluyla birlikte kızını kurtarmak isterken evin altıncı katından düştü.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanıkları yaşanan trajik olaya ilişkin, "Olay yerine gittik, bir kadın ve iki çocuğu yerde bulduk. 112 ambulansı aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kızıltepe'de çok talihsiz bir olay yaşandı. Çocukların görme engelli olduklarını anladık. Edindiğimiz bilgilere göre ilk çocuğu düştükten sonra ikinci çocuğu ile birlikte arkasından düşmüş. Allah rahmet eylesin, yaralı çocuğumuza acil şifalar diliyorum" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

"ANNE PSİKOLOJİK DESTEK ALDI"

Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir” denildi.