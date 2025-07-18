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Marmara Bölgesi'nin en büyük operasyonu! Binlerce emniyet mensubu görev aldı, 327 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Narkotik, Operasyon, Bursa, Emniyet, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, binlerce emniyet mensubunun katıldığı nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin Marmara bölgesindeki en büyük narkotik operasyonunda 352 şüpheli gözaltına alındı, 327’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da, binlerce emniyet mensubunun görev aldığı Marmara'nın en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan planlamayla düğmeye bastı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük operasyonu! Binlerce emniyet mensubu görev aldı, 327 kişi tutuklandı - 1. Resim

BİNLERCE EMNİYET MENSUBU KATILDI

10 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyona; 70 Özel Harekât polisi, 300 Çevik Kuvvet personeli, 450 polis ekibi, 22 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 4 insansız hava aracı (İHA) olmak üzere toplam 2 bin 600 personel katıldı.

Marmara Bölgesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçen baskınlarda 352 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 327’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük operasyonu! Binlerce emniyet mensubu görev aldı, 327 kişi tutuklandı - 2. Resim

KAN EMİCİLERE GEÇİT YOK

25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise merkezden anbean takip ederken, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Kan emicilere geçit vermeyeceğiz" diye nitelendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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