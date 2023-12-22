Marmara Denizi kirlilik alarmı veriyor! Musilaj her yeri sardı

22 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:37

Marmara Denizi’nde kilometrelerce alana yayılan denizanası ve musilaj görüntülendi. Görüntülerin nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanalarının artışının birinci sebebi kirliliktir. Denizanaları, müsilajın oluşmasında katalizör rolü var" dedi.

Marmara Denizi’nde kirlilik nedeniyle artan denizanası popülasyonu ilk belirtilerini Haliç’te göstermişti. Zeytinburnu açıklarında kaydedilen görüntülerde kilometrelerce alana yayılan danizanası yoğunluğu ve musilaj görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gemilerin ve balıkçı teknelerin yanlarından geçtiği anlarda danizanalarının ve musilajın ne kadar geniş bir alana yayıldığı net bir şekilde görüldü.

Uzmanlara göre denizanası artışında en önemli etken kirlilik olduğunu iade ediliyor. Kıyıların tahrip edilerek doldurulmasının ve ileri biyolojik arıtma tesisleri olmadan denize deşarj yapılmasının denizanaları popülasyonunu arttırdığı ifade ediliyor.

"MARMARA DENİZİ YILLARDIR KİRLETİLİYOR"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, artan müsilaj ve denizanası sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi'nin uzun yıllardır kirletildiğini vurgulayan İşinbilir, "Denizanalarının artışına etken olarak birinci sebep kirliliktir. Bunların üzerinden beslenen canlıların balıkçılık ile ortamdan çekilmesi, endüstriyel balıkçılık yapılması. Denizanası artışında önemli bir etken olabiliyor" diye konuştu.

İleri biyolojik arıtma olmayınca suyun kalitesini ve ekosistemin dengesini bozacak unsurların arttığına dikkat çeken İşinbilir, "Bu, denizanaları popülasyonu için bir fırsattır. Kıyı tahribatının durdurulması gerekiyor. Park yol yapmak adına kıyı ekosisteminin tahrip edilerek doldurulması, denizanalarının larvalarının üremesi için alan oluşturuyor" ifadesini kullandı.

"DENİZANALARI MÜSİLAJIN ANA NEDENLERİ ARASINDA"

2021 yılında ekolojik bir felaket yaşadığımızı hatırlatan İşinibilir, "Musilaj olayını yaşadık, gerçekten korkutucu ve kötüydü. Her an yeniden yaşayabiliriz çünkü müsilajı oluşturan organizmalar Marmara Denizi'nde mevcut. Uygun şartlar meydana geldiğinde musilaj tekrar görülebilir" demişti.

Bakanlık ile çalışarak denizanalarının musilajı tetikleyip tetiklemediğini incelediklerini belirten İşinbilir, "Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var. Denizanalarının toplu ölümleri ile birlikte müsilajı destekleyecek şartlar meydana geliyor. Hemen dibimizde lağım çukuru gibi bir ortam olabilir. Marmara Denizi için hiçbir zaman umutsuz değilim çünkü kendini yenileyebilen bir deniz" ifadelerini kullanmıştı